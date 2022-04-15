Петропавловка, , 11:24 — REGNUM Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции возбуждено следственными органами в отношении жителя Воронежской области, сообщили 15 апреля в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России.

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В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что около 20:00 12 апреля в дежурную часть поступило сообщение о семейно-бытовом конфликте в одном из сёл Петропавловского района. На место были направлены сотрудники полиции. Во дворе дома их встретил 58-летний мужчина с ружьём. Он не отреагировал на требование сдать оружие, и скрылся в доме, откуда несколько раз выстрелил в сторону полицейских. В результате стрельбы был повреждён служебный автомобиль, сами сотрудники полиции не пострадали.

В следственном управлении уточнили, что стрельбу 58-летний мужчина открыл из самодельного ружья. Следователи осмотрели место происшествия и назначили комплекс судебных экспертиз. Также следствие начало проверку по факту самоубийства мужчины.