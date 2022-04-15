Южно-Сахалинск, 15 апреля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Сахалин принял эстафету от Камчатки в телемарафоне «Zа мир без нацизма!» в поддержку проводимой специальной операции в защиту Донбасса и в память жертв нацизма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Южно-Сахалинска.

Правительство Забайкалья Концерт «Zа Мир — без нацизма» пройдет в Чите

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Патриотический концерт состоялся в городском парке культуры и отдыха имени Ю. Гагарина. В нём приняли участие военный духовой оркестр Южно-Сахалинского гарнизона под руководством дирижера Олега Шигалова, ансамбль современной народной песни «Русский терем» и артисты Сахалинского русского народного хора.

«Хочется поддержать наших ребят, которые сегодня принимают участие в специальной операции, наших военных. Конечно, у каждого сегодня существуют определенные переживания за них. И нам хочется поднять их дух и показать свою поддержку. А подобные мероприятия — замечательный способ это сделать», — сказала член регионального политического совета партии «Единая Россия» Зинаида Чернуха.

Зрителей концерта угостили полевой кашей.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабный митинг-концерт в рамках всероссийской акции «Za мир без нацизма!» 15 апреля в столице Приморья собрал более 5 тыс. человек с активной гражданской позицией, не пожелавших оставаться в стороне в сложное для всей страны время.