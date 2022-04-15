Багдад, 15 апреля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. На автозаправочных станциях по всему Ираку выстроились очереди из сотен машин после того, как их владельцы объявили локаут. Об этом 15 апреля сообщает официальное информационное агентство INA.

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По данным журналистов, владельцы автозаправок выступают против политики правительства страны, заставляющего их работать в убыток себе.

Ранее иракские власти потребовали от владельцев заправочных станций продавать топливо по фиксированной цене, что вызвало массовое недовольство сотрудников сферы.

В правительстве Ирака также заявили, что станции, которые прекратили свою работу, более не будут получать топливо от государственных нефтеперерабатывающих предприятий.