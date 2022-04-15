Лондон, , 11:22 — REGNUM Британская соул-группа Sault поделилась обложкой со словом «Air» (Воздух), что, вероятно, относится к будущему лонгплею коллектива. Об это 15 апреля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Обложка сингла группы Sault Скриншот The Line Of Best Fit

Как и предыдущие студийные альбомы Nine, «7» и «5», проект под названием Air также выйдет с черной обложкой со спичками, изображающими название альбома.

Официальный анонс альбома Air пока не состоялся, однако Sault фрагментами пяти песен — Solar, Heart, Lous Higher, Air и Time Is Precious.

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