Пекин, 15 апреля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Научно-техническое сотрудничество между Россией и КНР развивается нормально. Об этом 15 апреля заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь на брифинге.

Fmprc.gov.cn Чжао Лицзянь

«Насколько нам известно, в настоящее время китайско-российское научно-техническое сотрудничество и обмены развиваются нормально», — сказал Чжао Лицзянь.

Он добавил, что сотрудничество в области науки и техники является важной частью делового сотрудничества между Россией и Китаем, и в последние годы оно сохраняет хорошую динамику.

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