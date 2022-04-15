Калат, Афганистан, , 11:21 — REGNUM В афганской провинции Забуль 19 человек получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает информационное агентство «Шафакна» со ссылкой на Rooz.

После аварии (сс) La Cara Salma

Шарафат Вийар, директор департамента информации и культуры провинции Забуль, заявил, что инцидент произошёл в уезде Тарнак ва Джалдак. По его словам, пострадавшие возвращались домой, когда их автомобиль перевернулся.

Он добавил, что машины скорой помощи прибыли на место вовремя и доставили всех раненых в провинциальную больницу Забуля.

Главврач этой больницы Назирахмад Арефпал сообщил, что в медучреждение были доставлены 19 пострадавших, трое из них находятся в критическом состоянии.

Напомним, основной причиной ДТП в Афганистане является плохое состояние дорог, игнорирование дорожных знаков и невнимательность водителей.