Нашвилл, США, 15 апреля 2022, 11:20 — REGNUM Сенатор-республиканец от американского штата Теннесси Фрэнк Найсли призвал бездомных брать пример с нацистского диктатора Адольфа Гитлера, об этом сообщает New York Post.
С таким заявлением он выступил 13 апреля в Торговой палате города Нашвилл, где высказал поддержку законопроекту, в рамках которых планируется сократить число лагерей бездомных.
Законопроект о бездомных, распространяющий наказание за создание палаточных лагерей бездомных на государственной земле на всю общественную собственность, был принят Сенатом штата 22 голосами против 10.