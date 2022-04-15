Нашвилл, США, 15 апреля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Сенатор-республиканец от американского штата Теннесси Фрэнк Найсли призвал бездомных брать пример с нацистского диктатора Адольфа Гитлера, об этом сообщает New York Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Гитлер

С таким заявлением он выступил 13 апреля в Торговой палате города Нашвилл, где высказал поддержку законопроекту, в рамках которых планируется сократить число лагерей бездомных.

«В 1910 году Гитлер решил какое-то время пожить на улице», — указал Найсли. — Итак, в течение двух лет Гитлер жил на улицах и практиковал свое ораторское искусство, свой язык тела и то, как общаться с массами».

«Так что [для] многих из этих людей это не тупик. Они могут выбраться из этих бездомных лагерей и вести продуктивную жизнь или, в случае Гитлера, очень непродуктивную жизнь», — добавил он.

Законопроект о бездомных, распространяющий наказание за создание палаточных лагерей бездомных на государственной земле на всю общественную собственность, был принят Сенатом штата 22 голосами против 10.