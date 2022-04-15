Улан-Удэ, , 11:19 — REGNUM Российские железные дороги возобновляют пассажирское железнодорожное сообщение с Монголией. Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале РЖД, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Поезд (сс) k_danya

С 29 апреля в расписание вернутся международные поезда №306/305 Иркутск – Улан-Батор и № 305/306 Улан-Батор – Иркутск. Поезда будут отправляться из Иркутска по вторникам и пятницам в 7:57, из Улан-Батора — по субботам и воскресеньям в 15:22.

Въезжающим в Россию иностранцам необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, выполненный не ранее чем за 2 дня до прибытия. Въезжающие в Монголию обязаны заполнить в поезде «Медицинскую декларацию», всем пассажирам также будут измерять температуру.