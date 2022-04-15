Берлин, , 11:17 — REGNUM Жители Германии должны внести вклад в сокращение зависимости от России в энергетической сфере и сократить энергопотребление на 10%, заявил министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

Германия Petra B. Fritz

По его словам, 10% энергопотребления может сэкономить каждое домохозяйство. Министр привел в пример экономию на отоплении в домах или сокращение поездок на личном автомобиле.

«Каждый непройденный километр — это вклад в то, чтобы было проще уйти от энергоресурсов из России», — сказал Хабек в интервью Funke.

Также он рекомендовал по возможности пользоваться железнодорожным транспортом или велосипедом.