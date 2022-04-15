Берлин, 15 апреля 2022, 11:17 — REGNUM Жители Германии должны внести вклад в сокращение зависимости от России в энергетической сфере и сократить энергопотребление на 10%, заявил министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.
По его словам, 10% энергопотребления может сэкономить каждое домохозяйство. Министр привел в пример экономию на отоплении в домах или сокращение поездок на личном автомобиле.
Также он рекомендовал по возможности пользоваться железнодорожным транспортом или велосипедом.