Файзабад, Афганистан, 15 апреля 2022, 11:16 — REGNUM Один мирный житель был убит, а другой ранен в ходе столкновения между боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на уездном рынке в афганской провинции Бадахшан. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.
Местные источники уточнили, что столкновение произошло между двумя местными командирами уезда Джирм.
Через несколько часов после столкновения спецназ талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовал обоих командиров. Местные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.