* талибами — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, 15 апреля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Один мирный житель был убит, а другой ранен в ходе столкновения между боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на уездном рынке в афганской провинции Бадахшан. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Бойцы «Талибана» (запрещённая в РФ организация)

Местные источники уточнили, что столкновение произошло между двумя местными командирами уезда Джирм.

Через несколько часов после столкновения спецназ талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовал обоих командиров. Местные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.