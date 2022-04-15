В Афганистане в столкновении между талибами* погиб мирный житель
* талибами — запрещённая в России организация
Файзабад, Афганистан, 15 апреля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Один мирный житель был убит, а другой ранен в ходе столкновения между боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на уездном рынке в афганской провинции Бадахшан. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.
Бойцы «Талибана» (запрещённая в РФ организация)
Местные источники уточнили, что столкновение произошло между двумя местными командирами уезда Джирм.
Через несколько часов после столкновения спецназ талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовал обоих командиров. Местные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.