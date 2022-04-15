Лаишевский район, Татария, 15 апреля 2022, 11:38 — REGNUM В Лаишевском районе Татарии неустановленный мужчина из огнестрельного оружия произвел выстрелы в легковой автомобиль. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство дух или более лиц»), сообщает республиканское следственное управление СКР.
По данным ведомства, инцидент произошел вечером 14 апреля на берегу реки Брыска между селами Чирпы и Именьково. Злоумышленник выстрелил из неустановленного оружия в автомобиль «Рено Логан», в котором находились трое мужчин 1997−1998 годов рождения. В результате полученных ранений один человек скончался на месте, двое других пострадавших смогли убежать и обратиться за медицинской помощью.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Казани между жителями соседних домов по улице 2-Зеленая произошел конфликт из-за нечищеной парковки для транспортных средств. Один из участников перепалки несколько раз выстрелил в воздух из охотничьего ружья.
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