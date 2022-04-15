Лаишевский район, Татарстан, 15 апреля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Лаишевском районе Татарии неустановленный мужчина из огнестрельного оружия произвел выстрелы в легковой автомобиль. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство дух или более лиц»), сообщает республиканское следственное управление СКР.

Уголовное дело

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 14 апреля на берегу реки Брыска между селами Чирпы и Именьково. Злоумышленник выстрелил из неустановленного оружия в автомобиль «Рено Логан», в котором находились трое мужчин 1997−1998 годов рождения. В результате полученных ранений один человек скончался на месте, двое других пострадавших смогли убежать и обратиться за медицинской помощью.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Казани между жителями соседних домов по улице 2-Зеленая произошел конфликт из-за нечищеной парковки для транспортных средств. Один из участников перепалки несколько раз выстрелил в воздух из охотничьего ружья.

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