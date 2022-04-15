Москва, 15 апреля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Здание городской администрации населенного пункта Попасная перешло под контроль российских сил. Как сообщает издание «Век», в результате проведения сложнейшей операции российским военнослужащим удалось отодвинуть линию соприкосновения и зайти в центр города. Сейчас они взяли под контроль администрацию Попасной. Отсюда можно будет развернуть дальнейшее наступление и полностью освободить населенный пункт.

Иван Шилов ИА REGNUM Луганская Народная Республика

По данным местных источников, город Попасная представлял удобный плацдарм для организации обороны ВСУ. На протяжении восьми лет инструкторы НАТО помогали создать здесь мощный укрепрайон, используя блиндажи, минные поля и инженерные защитные сооружения. Противник сосредоточил здесь наиболее боеспособные подразделения, вооружив их тяжелой бронетехникой, танками и артиллерией. Здесь расположена Львовская механизированная бригада.

Несмотря на сложность операции, российским силам удалось достичь определенных успехов. В боях за освобождение Попасной от нацбатов участвуют бойцы Росгвардии Чеченской Республики, подразделения ЛНР, а также, по некоторым данным, «ЧВК Вагнера».