Буэнос-Айрес, 15 апреля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Аргентине завершили расследование обстоятельств смерти знаменитого футболиста Диего Марадоны. Об этом 15 апреля сообщает La Gazzetta dello Sport.

Neogeolegend Диего Марадона

Отмечается, что по результатам расследования правоохранительные органы выдвинули обвинения восьми людям в непредумышленном убийстве.

По информации издания, перед судом предстанут лечащий врач Марадоны, его психиатр, а также шесть других медицинских работников. Им грозит тюремное заключение на срок от 5 до 25 лет.

Полиция считает, что врачи действовали безрассудно и халатно, а их невнимательность и упущения привели к смерти Марадоны, чего при должном отношении можно было бы избежать. Дата суда пока не назначена.

Напомним, Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Сообщалось, что причиной смерти стал острый отёк лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.

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