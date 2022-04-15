В Аргентине завершили расследование смерти Марадоны
Буэнос-Айрес, 15 апреля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Аргентине завершили расследование обстоятельств смерти знаменитого футболиста Диего Марадоны. Об этом 15 апреля сообщает La Gazzetta dello Sport.
Отмечается, что по результатам расследования правоохранительные органы выдвинули обвинения восьми людям в непредумышленном убийстве.
По информации издания, перед судом предстанут лечащий врач Марадоны, его психиатр, а также шесть других медицинских работников. Им грозит тюремное заключение на срок от 5 до 25 лет.
Полиция считает, что врачи действовали безрассудно и халатно, а их невнимательность и упущения привели к смерти Марадоны, чего при должном отношении можно было бы избежать. Дата суда пока не назначена.
Напомним, Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Сообщалось, что причиной смерти стал острый отёк лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.
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