Минск, 15 апреля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Сообщения ряда телеграм-каналов о том, что больницы Гомельской области Белоруссии якобы «перегружены» раненными в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины российскими военными, не соответствуют действительности. Об этом 15 апреля сообщает посольство России в республике на своей странице в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дезинформация

Отмечается, что в течение последнего времени в ряде анонимных телеграм-каналов появились сообщения о то, что медучреждения в Гомельской области Белоруссии якобы «перегружены» получившими ранения в ходе спецоперации российскими военными.

«Такие материалы публикуются со ссылкой на некие неназванные «источники, знакомые с ситуацией». Обращаем внимание, что эта информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Также указывается, что российская дипмиссия регулярно контактирует с руководством белорусских регионов около границы с Украиной — в городах Гомель, Мозырь и Наровля.

«Сведениями, подтверждающими подобные слухи, в медицинских организациях не располагают», — отмечается в сообщении.

Кроме того, уточняется, что в этом случае в очередной раз имеет место «не подкреплённая никакими фактами провокация со стороны наших недоброжелателей».

«Такие действия укладываются в логику масштабной кампании по демонизации России и Беларуси, которую ведут проукраинские ресурсы по методичкам и при поддержке западных кураторов», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по объектам в Луганской Народной Республике за последние восемь недель украинские боевики выпустили пять тактических ракет «Точка-У».