Чебоксары, 15 апреля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Чебоксарах в ближайшие дни ожидаются осадки, в том числе сильные. Погода начнёт постепенно улучшаться 18 апреля, а в конце месяца температура может превысить 20-градусную отметку. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Марина Каширская ИА REGNUM Весна идёт

По его словам, утром 15 апреля в восточной части республики из-за сильных осадков местами вернулся снежный покров. В северной части Чувашии это может произойти в ночь с 16 на 17 апреля. Причиной осадков станут циклоны.

По прогнозам, 16 апреля в регионе ожидается сухая и тёплая погода при средней температуре +4…+9 градусов. 17 апреля в Чебоксарах прогнозируются ветреная погода и осадки в виде мокрого снега, которые могут продолжаться весь день и «укрыть» землю белым покровом. За сутки в городе может выпасть 13 мм влаги.

Затем погода начнёт улучшаться: 18 апреля возможны дожди, но при этом температура поднимется до +8 градусов, 19 – 20 апреля потеплеет до +9…+14 градусов. Во второй половине недели будет больше солнца и станет теплее ещё на 2 – 3 градуса.

По предварительным прогнозам, в конце апреля в Чувашию придёт южная воздушная масса, в результате температура воздуха превысит +20 градусов.