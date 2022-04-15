Кострома, 15 апреля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Костромской области смогут трудоустроить всех беженцев с Украины. Об этом на совещании в администрации региона заявил заместитель директора департамента по труду и социальной защите населения Алексей Столяров.

Наталья Диева Центр занятости

«Большое количество работодателей откликнулись на возможность найти себе новые кадры. Профессиональный состав прибывших — обрабатывающие производства, социальная сфера, выпускники вузов. Поэтому, я думаю, мы для всех найдем работу», — сказал чиновник.

Напомним, ранее в регион прибыли 384 взрослых и 84 ребёнка. Их разместили в шести пунктах временного пребывания – реабилитационных центрах, гостиницах, загородных лагерях. Желание помочь с трудоустройством выразили 15 предприятий области, занимающихся сельским хозяйством, деревообработкой, строительством, сферой услуг и социальной отраслью.

Всего в регионе открыто 6775 официальных вакансий, на бирже труда в качестве безработных стоят 1863 человека. Ещё 2534 специалиста находятся под риском увольнения.