Украинским беженцам пообещали найти работу в Костромской области
Кострома, 15 апреля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Костромской области смогут трудоустроить всех беженцев с Украины. Об этом на совещании в администрации региона заявил заместитель директора департамента по труду и социальной защите населения Алексей Столяров.
Напомним, ранее в регион прибыли 384 взрослых и 84 ребёнка. Их разместили в шести пунктах временного пребывания – реабилитационных центрах, гостиницах, загородных лагерях. Желание помочь с трудоустройством выразили 15 предприятий области, занимающихся сельским хозяйством, деревообработкой, строительством, сферой услуг и социальной отраслью.
Всего в регионе открыто 6775 официальных вакансий, на бирже труда в качестве безработных стоят 1863 человека. Ещё 2534 специалиста находятся под риском увольнения.