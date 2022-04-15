Якутск, , 11:17 — REGNUM В отношении руководителя учреждения образования в Томпонском районе Якутии возбудили уголовное дело. Причиной стало то, что директор не реагировала на откровения ученицы школы о том, что её насилует отец, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля в пресс-службе прокуратуры региона.

Девочка acandraja

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Руководитель школы неоднократно проигнорировала слова девочки и не предприняла никаких мер, чтобы ей помочь, считает следствие. Уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ (халатность). Отца ребёнка подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера (статье 132 УК РФ) и понуждении к таким действиям (133 УК РФ), а также в неисполнении обязанностей по воспитанию дочери (156 УК РФ).

Решается вопрос об уголовном преследовании подозреваемых. Материалы направлены в следственные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года в Нюрбинском районе Якутии вынесли приговор 26-летнему местному жителю, который обвинялся в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней племянницы. Мужчина приговорён к 12,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.