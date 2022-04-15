Москва, 15 апреля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Компанию «Яндекс» ждут серьезные риски и противоречия, которые со временем будут только нарастать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП).

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Делягин

«Будущее голландской компании «Яндекс» (если я правильно помню, она была зарегистрирована в Голландии) достаточно проблематично, потому что между местом регистрации и сферой работы есть противоречия, которые будут только нарастать, – сказал Делягин. — И это создает довольно существенные риски. Причем спрогнозировать их сейчас нельзя. Они могут быть как очень большими, так и минимальными. И уход их генерального директора – это локальное проявление этих рисков. А вот будущее российской компании «Яндекс» (если она перебазируется в Россию) светло и прекрасно, потому что «Яндекс» — это Google для русскоязычного мира. Не для русского, а для всего русскоязычного мира. У него есть проблемы, он не индексирует ряд патриотических изданий, но это проблемы, которые легко исправляются и, скорее всего, носят сугубо политический характер и являются отражением того, что голландской компании, видимо, не очень комфортно и не очень кошерно учитывать в поиске патриотические ресурсы».

Что касается будущего ценных бумаг «Яндекса», то, как подчеркнул Делягин, те времена, когда перспективы компании определялись перспективами котировок ее акций, ушли навсегда.

«Да, фондовые аналитики бегают, щебечут, но это всё неважно. Деньги теряют значение, а технологии приобретают. «Яндекс» — это технология», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что если у руководства компании «Яндекс» появится желание привлекать российских инвесторов, то придется перерегистрировать компанию на территории РФ.