Лос-Анджелес, США, 15 апреля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Студия Marvel собирается выдвинуть сериалы «Локи», «Соколиный Глаз» и «Лунный рыцарь» на премию «Эмми». Об этом сообщило издание Variety.

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По данным СМИ, «Соколиный Глаз» и «Лунный рыцарь» будут представлены в номинации «Выдающийся ограниченный сериал». Изначально «Локи» тоже должен был войти в эту категорию, однако в финальном эпизоде шоу говорится, что «Локи вернётся во втором сезоне», поэтому его решили представить в номинации «Лучший драматический сериал».

ИА REGNUM напоминает, что в 2021 году сериал «Ванда/Вижн» от Marvel был представлен в 23 номинациях на «Эмми». Однако победу одержал лишь в трёх — «Лучшая оригинальная музыка», «Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучшие фэнтезийные или научно-фантастические костюмы».