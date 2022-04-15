Мадрид, 15 апреля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Ещё 34 объекта собственности, якобы «принадлежащие» российским предпринимателям, попавшим под санкции Евросоюза, были обнаружены в Испании. Об этом пишет испанское издание El País.

Иван Шилов ИА REGNUM Испания

Отмечается, что в стране были обнаружены четыре яхты, причал и 29 объектов недвижимости, которыми якобы «владеют» российские бизнесмены. Наибольшее число объектов нашли в автономном сообществе Каталония, а именно — в провинциях Жирона и Таррагона. Все остальные объекты были обнаружены в регионах Андалусия, Валенсия и Балерские острова.

Издание подчёркивает, что объекты были обнаружены благодаря работе Централизованного органу по предотвращению отмывания денег Генерального совета нотариата. После обнаружения объектов соответствующую информацию передали в Исполнительную службу комиссии по предотвращению отмывания денежных средств и финансовых нарушений, которая входит в финансовую разведку министерства экономических дел.