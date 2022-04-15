Глава Башкирии поручил создать условия для уличной торговли
Уфа, 15 апреля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Создать временные торговые точки для сбыта продукции, которую вырастили садоводы на своих собственных участках, поручил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 15 апреля он сообщил на первом форуме садоводов в Уфе.
Глава региона считает, что в Башкирии нужно увеличить число таких торговых мест.
«Не надо гонять наших бабушек, торгующих тем, что они вырастили своими руками, а нужно создавать им условия, обустраивать торговые места. Хотел бы также попросить, чтобы люди покупали у них выращенную зелень, огурчики, тот же стакан крыжовника, помогать им в наше непростое время. Для них каждый заработанный рубль будет сегодня иметь важное значение», — заявил Хабиров.
Он напомнил, что дал главам администраций городов и районов Башкирии поручение о создании условия для уличной торговли.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Хабиров поручил чиновникам постоянно проводить фермерские ярмарки в крупных городах Башкирии.