Уфа, 15 апреля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Создать временные торговые точки для сбыта продукции, которую вырастили садоводы на своих собственных участках, поручил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 15 апреля он сообщил на первом форуме садоводов в Уфе.

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Глава региона считает, что в Башкирии нужно увеличить число таких торговых мест.

«Не надо гонять наших бабушек, торгующих тем, что они вырастили своими руками, а нужно создавать им условия, обустраивать торговые места. Хотел бы также попросить, чтобы люди покупали у них выращенную зелень, огурчики, тот же стакан крыжовника, помогать им в наше непростое время. Для них каждый заработанный рубль будет сегодня иметь важное значение», — заявил Хабиров.

Он напомнил, что дал главам администраций городов и районов Башкирии поручение о создании условия для уличной торговли.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Хабиров поручил чиновникам постоянно проводить фермерские ярмарки в крупных городах Башкирии.