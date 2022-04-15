Луганск, 15 апреля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. По объектам в Луганской Народной Республике за последние восемь недель украинские силовики выпустили пять тактических ракет «Точка-У». Об этом 15 апреля сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

VoidWanderer «Точка-У»

Всего за этот срок совершено 837 обстрелов территории с применением тяжёлого вооружения. Противник выпустил 8645 боеприпасов, в том числе пять ракет «Точка-У».

В результате агрессии погибли 15 мирных жителей, среди раненых есть дети.