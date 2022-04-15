Париж, 15 апреля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. По данным национального института статистики и экономических исследований во Франции (INSEE), рост инфляции в марте открывает путь к автоматическому повышению минимальной заработной платы, передает BFM TV.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Инфляция достигла 4,5% в марте, уровня, невиданного с 1980-х годов.

Минимальная заработная плата будет автоматически увеличена 1 мая на 2,65% из-за высокой инфляции, зафиксированной с ноября, подтвердили в министерстве труда Франции. Для человека, работающего полный рабочий день, ежемесячная минимальная заработная плата составит 1645,58 евро.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу французской исследовательской группы BVA, опубликованному 15 апреля, уходящий президент Франции Эммануэль Макрон победит во втором туре президентских выборов у Марин Ле Пен с результатом 54% против 46%.