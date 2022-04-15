Екатеринбург, 15 апреля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В Екатеринбурге полицейский ранил мужчину, набросившегося на него с ножом. Сотрудник ДПС был вынужден применить табельное оружие. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Инцидент произошёл 14 апреля. Соседи пожаловались на шумного жильца, который кричал и выбивал стекла квартиры. К дому по улице Надеждинская в Железнодорожном районе прибыл наряд полиции. В жилище правоохранители обнаружили мужчину, который вёл себя неадекватно. Уралец пытался ударить полицейских, затем начал размахивать топором. Когда металлическая часть топора отпала, мужчина взял в руки канцелярский нож и попытался напасть на сотрудника ДПС.

Полицейский применил перцовый газ, однако на нарушителя он не подействовал. Тогда правоохранитель выстрелил из табельного оружия и ранил мужчину в ногу. Предварительно установлено, что применение оружия было правомерным. Нарушителя задержали. По факту происшествия проводится проверка.