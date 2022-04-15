Пермь, 15 апреля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Пермском крае антимонопольная служба уличила банк в нарушении закона о рекламе. Кредитное учреждение привлечено к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по региону.

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По данным ведомства, пермяк пожаловался на то, что получил нежелательную рекламу финансовых услуг АО «Газпромбанк». Установлено, что в рекламе банка отсутствовала вся необходимая информация, позволяющая заёмщику сделать вывод о полной стоимости кредита, как этого требует действующее законодательство России.

Представитель АО «Газпромбанк» пояснил, что указать всю требуемую законом информацию об условиях кредита не позволил формат смс-сообщения, имеющий ограничения по количеству символов. Между тем в УФАС подчеркнули, что технические ограничения смс-сообщений не оправдывают нарушение законодательства. Рекламодатель сам выбирает форму и канал распространения рекламы.

Реклама финансовых услуг банка признана ненадлежащей. Кредитное учреждение оштрафовано на 550 тыс. рублей.