Файзабад, Афганистан, 15 апреля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В афганской провинции Бадахшан произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает газета «8 Собх», в результате того, что перевернулся грузовик, три человека погибли и трое получили серьёзные ранения.

Tysto Авария

По данным источников, инцидент произошёл в уезде Куран-ва-Мунджан из-за повреждения дороги.

Пострадавшие были доставлены в центральную больницу города Файзабад, административного центра провинции Бадахшан, но их состояние вызывает тревогу у медиков.

Бадахшан — горная, труднодоступная провинция на крайнем северо-востоке страны.