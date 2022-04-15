Кызыл, 15 апреля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Туве одной из наиболее острых проблем остаётся несанкционированное пересечение границы домашним скотом. По данным пограничной службы, республика стала лидером в России по этому показателю, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Из 17 районов шесть являются приграничными. При этом пять поселений расположены непосредственно в пятикилометровой пограничной зоне. С начала года было зафиксировано пять случаев перепаса скота через границу. Проблемой, как отмечается, является не только нарушение закона.

«Высока угроза занесения опасных инфекций с сопредельных территорий, считающихся неблагополучными по болезням животных – таким, как чума, сибирская язва, бешенство», — отметили в ведомстве.

В связи с этим владельцам животных пригрозили лишением права вести хозяйственную деятельность в пределах погранзоны за подобные нарушения. Глава республики Владислав Ховалыг потребовал усилить разъяснительную работу.