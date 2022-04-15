Москва, 15 апреля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. «Яндекс» — одна из ведущих IT-компаний в России, но в текущих условиях она оказалась в сильной ценовой коррекции в виду санкций, как и весь российский рынок, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестор, эксперт в формировании пассивного дохода Леонид Ворошилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

«Что ждать инвесторам от Яндекса?

Во-первых, «Яндекс» — это российский IT-гигант и огромная экосистема. Российское правительство оказывает огромную поддержку IT-сектору и можно ожидать, что эта отрасль обязательно восстановится.

Во-вторых, «Яндекс» имеет хороший диверсифицированный бизнес и сильную ориентацию на внутрироссийский рынок. Но сильное падение котировок компании в данный момент вызвано санкциями и геополитикой.

В данный момент отличная цена для покупки акций этой компании в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Каждый инвестор знает, что покупать нужно на страхе, а продавать на жадности.

Государство окажет поддержку отечественной IT-отрасли, а новостной фон рано или поздно сменится на положительный, что привлечёт приток денежных средств в рынок», — высказал свое мнение эксперт.

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