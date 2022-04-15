Москва, 15 апреля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Российская экономика со свободно конвертируемым рублем стала устойчивым финансовым донором стран коллективного Запада. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

ИА REGNUM Рубль

«Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что рубль утратил статус свободно конвертируемой валюты. Такой статус предполагает полное отсутствие любых ограничений как по текущим валютным платежам, так и по операциям вывода финансового капитала из страны, а также отсутствие ограничений на валютные операции как для резидентов, так и для нерезидентов, — сказал Ильинский. — И российская экономика со свободно конвертируемым рублем стала устойчивым финансовым донором стран коллективного Запада. Так, по оценкам Банка России, чистый вывоз капитала из Российской Федерации только с 1997 по 2018 годы составил более 776 млрд долларов».

По его словам, «добровольно-принудительный уход» крупных ТНК с российского рынка и жесткие западные санкции усилили тенденции к бегству капитала из РФ.

«В ответ Банк России запретил российским брокерам продажу ценных бумаг иностранных инвесторов. Это решение позволило спасти, стабилизировать и сохранить российский фондовый рынок, — констатировал экономист. – Однако отсутствие статуса свободно конвертируемой валюты автоматически не накладывает на национальную экономику статуса неуспешной, доморощенной и неэффективной. Экономика Китая со свободно неконвертируемым юанем по величине ВВП в условиях паритета покупательной способности уже опередила американскую экономику со свободно конвертируемым долларом. Идея о добровольном отказе государства от контроля и регулирования валютных потоков и истовая вера финансово-экономической элиты РФ в рыночные силы, которые сами собой найдут оптимальное финансовое равновесие даже в условиях нерыночных и незаконных действий Запада, уже утратили силу в России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин заявил, что российской экономике может потребоваться около двух лет на перестройку.