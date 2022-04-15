Рязань, 15 апреля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Грузовой автомобиль наехал на здание автосервиса в Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля в пресс-службе регионального УМВД. В случайном ДТП пострадал и люксовый кроссовер.

https://62.мвд. рф/ Разбитый автосервис

По предварительным данным, 14 апреля в 10:30 на улице Ситниковской водитель Mercedes-Benz Axor повредил стену автосервиса, въехал внутрь здания и столкнулся со стоящим на ремонте Mercedes-Benz GLC 300.

Травму получил и работавший в помещении автослесарь. Его, как и водителя грузовика, доставили в больницу.