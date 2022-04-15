Санкт-Петербург, , 11:24 — REGNUM В Санкт-Петербурге сохраняется один из минимальных показателей младенческой смертности среди регионов Российской Федерации. В 2021 году он составил 3,7 смерти на одну тысячу появившихся на свет детей. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Младенец (сс) skimpton007

Медики подчеркивают, что Петербург нуждается в новых перинатальных центрах. Ранее правительство города одобрило проект строительства перинатального центра на улице Вавиловых в Калининском районе.

Отметим, что несмотря на положительную динамику в показателе смертности среди младенцев, рождаемость в Петербурге за 2021 год сократилась на 3%. Такая тенденция сохраняется в городе уже на протяжении трёх лет.

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