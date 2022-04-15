ВС России сбили истребитель и восемь беспилотников ВСУ
Москва, 15 апреля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны сбила украинский истребитель Су-27 и восемь беспилотников ВСУ, заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Военная операция
«В районе населенного пункта Лозовая в Харьковской области сбит в воздухе истребитель Су-27 воздушных сил Украины», — сказал Конашенков на брифинге.
Он также добавил, что в районах населенных пунктов Изюм, Левковка, Новая Астрахань, Новая Кубань, Счастливое, Чернобаевка и Черновый Сокол сбиты восемь беспилотников ВСУ.