Москва, 15 апреля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны сбила украинский истребитель Су-27 и восемь беспилотников ВСУ, заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«В районе населенного пункта Лозовая в Харьковской области сбит в воздухе истребитель Су-27 воздушных сил Украины», — сказал Конашенков на брифинге.

Он также добавил, что в районах населенных пунктов Изюм, Левковка, Новая Астрахань, Новая Кубань, Счастливое, Чернобаевка и Черновый Сокол сбиты восемь беспилотников ВСУ.