Газа, Палестина, 15 апреля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Группировка ХАМАС сообщила о том, что ведёт через посредников переговоры о нейтральном статусе территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме на время иудейского праздника Песах. Об этом 15 апреля сообщает информационное агентство Quds со ссылкой на заявление одного из лидеров группировки Салеха аль-Арури.

(сс) Dan Иерусалим

С его слов, власти Израиля при участии четырёх посредников сообщили о том, что не допустят нападений радикально настроенных иудеев на территорию мечети.

«Оккупация через четырёх посредников сообщила, что поселенцам не будет позволено совершать жертвоприношения внутри мечети Аль-Акса. Но мы — люди, которые неоднократно страдали от оккупации, и, соответственно, мы должны быть готовы к тому, что они не сдержат своего обещания», — заявил Салех аль-Арури.