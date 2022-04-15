Екатеринбург, 15 апреля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Правительство Свердловской области направит 500 млн рублей на строительство развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Деньги предоставляются на строительство транспортной развязки скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом. Работы проведут в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». По словам исполняющего обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Дениса Чегаева, строительство путевода начнут в 2022 году. Средства на эти цели выделят из федерального бюджета.

Отметим, возведением развязки займётся ООО «АльмакорГруп». Общая протяженность объекта составит порядка 10 км.