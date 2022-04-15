Вашингтон, 15 апреля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Базирующийся в США Центр исследований в области безопасности сообщил в недавнем отчёте, что рынок контрабанды оружия американского производства из Афганистана в Пакистан переживает бум. Международный форум по праву и безопасности заявляет, что накопление нелегального оружия в Пакистане приведёт к его контрабанде в Индию. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие США

Продажа и незаконный оборот оружия в приграничных районах Афганистана и Пакистана — явление не новое, но в последнее время внимание привлекает большое количество оружия американского производства, которое продаётся по низким ценам. В приграничном городке Ландикоталь в провинции Хайбер-Пахтунхва у Линии Дюранда рынок этого оружия находится на подъёме.

Согласно отчёту, рынок раньше был полон китайским оружием, но теперь увеличились спрос и предложение на американское оружие на рынках в зоне проживания племён в Хайбер-Пахтунхва.

За последние 20 лет США поставили в Афганистан оружие на сумму 28 миллиардов долларов, включая стрелковое оружие, ракеты, камеры наблюдения, беспилотники и средства связи. Сейчас на оружейном рынке американская винтовка М4 продаётся по цене от 2500 до 3000 долларов. Американские пистолеты стоят от 350 до 500 долларов.

В отчёте говорится, что американское оружие контрабандой ввозится в Пакистан в ящиках с фруктами через пограничный пункт Торкхам.

В докладе указано, что существуют опасения, что экстремистские группировки в Пакистане могут получить доступ к контрабанде американского оружия в Индию и привести к эскалации напряжённости и нестабильности в этой соперничающей с Пакистаном стране.

«Пакистан уже много лет финансирует террористическую деятельность в Индии, и теперь лёгкий доступ экстремистских группировок к современному американскому оружию будет означать снижение безопасности в Индии», — говорится в отчёте организации.