Чебоксары, 15 апреля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Батыревском районе Чувашии привлекли к ответственности водителя, который устроил дрифт на площади. Видеозапись об этом размещена в мессенджере, став уликой. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

В ведомстве отмечают, что видеозапись с водителем, устроившим дрифт на центральной площади в селе Батырево, опубликована 13 апреля в телеграм-канале.

«На кадрах видно, как автомобиль «Тойота» в нарушение правил дорожного движения осуществляет опасные маневры с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения», — говорят в полиции.

Водителя установили в тот же день: подозреваемым оказался 19-летний сельчанин. В МВД по Чувашии отмечают, что в 2022 году его 18 раз привлекали к административной ответственности – в частности, за превышение скорости, тонированные окна, непредставление преимущества пешеходам.

Правоохранители в очередной раз привлекли его к ответственности, на этот раз – по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ («Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения).

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года жительница Канашского района Чувашии, которая в пьяном виде попыталась скрыться на машине от ГИБДД, получила реальный срок за нападение на двух полицейских.

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