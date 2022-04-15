Москва, 15 апреля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Тех жителей РФ, которые не поддержали спецоперацию Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины, ожидает судьба украинского гетмана Ивана Мазепы, который предал русского царя Петра I в начале XVIII века во время Северной войны со Швецией. Об этом 15 апреля заявил Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в ходе заседания указанного общества по теме исторического проекта партии «Единая Россия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«Тех же, кто в эти судьбоносные дни предпочёл стать так называемым «гражданином мира», отвернувшимся от своей Родины, ждёт судьба изменника Мазепы, о котором ещё Пушкин писал, что «он не любит ничего, что кровь готов он лить как воду, что презирает он свободу, что нет Отчизны для него», — приводит его слова РИА Новости.

Также Нарышкин указал на то, что спецоперация ВС РФ способствовала объединению и сплочению российского общества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки в Донецкой Народной Республике было уничтожено 74 украинских националиста.