Мончегорск, Мурманская область, 15 апреля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Суд Мончегорска вынес приговор главе поселения Зеленоборское, получившему взятку, сообщает региональный СУ СКР.

A-r-e-s Взятка

«В декабре 2020 года чиновник обратился к находившемуся в его подчинении представителю управляющей компании с предложением использовать организацию в качестве получателя дополнительных денежных средств (субсидий), назначением которых является оплата долговых обязательств за предоставленные услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах Зеленоборского. При этом подсудимый указал, что часть поступающих денежных средств необходимо передавать ему в наличной форме», — сообщили в Следкоме.

11 января 2021 года подсудимый под контролем оперативных сотрудников УФСБ России по Мурманской области получил незаконное вознаграждение в сумме 300 000 рублей.

После получения незаконного денежного вознаграждения подсудимый был задержан. В ходе следствия в отношении него избиралась мера пресечения в виде содержания под стражей, вину в инкриминируемом преступлении признал частично.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области главу района уличили в коррупции.