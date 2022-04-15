Лос-Анджелес, США, 15 апреля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Звезда фильма «Скотт Пилигрим против всех» Майкл Сера присоединился к актёрскому составу картины «Барби». Об этом сообщило издание People.

Куклы Барби

Вместе с Серой к съёмкам присоединилась актриса Исса Рэй — подробности сюжета и её персонаж пока держатся в тайне. Известно, что в «Барби» главные роли сыграют Марго Робби (Барби) и Райан Гослинг (Кен). Премьера картины ожидается в 2023 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в киноленте сыграют Уилл Феррелл, Симу Лю, Кейт Маккиннон, Александра Шипп, Эмма Маккей и другие артисты. Сценарий, основанный на серии кукол Барби от компании Mattel, написали Грета Гервиг и Ноа Баумбах.