Улан-Удэ, , 10:54 — REGNUM В Бурятии сотрудники полиции изъяли крупную партию наркотиков у жительницы Улан-Удэ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, правоохранители ранее получили анонимное сообщение.

Сотрудник ГИБДД Sarinform.com

При его отработке был остановлен автомобиль, за рулём которого находилась 36-летняя женщина. В салоне полицейские нашли полимерный мешок с веществом растительного происхождения. По итогам экспертизы установлено, что вещество было наркотическим массой около 8 кг.

Водитель призналась, что собрала их для личного использования. При этом она отказалась пройти освидетельствование на употребление запрещённых веществ, за что суд оштрафовал её на 4 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.