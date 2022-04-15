Екатеринбург, , 10:55 — REGNUM На Среднем Урале в 2022 году зарегистрировали 175 ДТП с участием пешеходов. В результате аварий погиб 21 человек. Ещё 158 граждан получили различные травмы. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

ДТП Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

В связи с участившимися авариями в Екатеринбурге проходят рейды по выявлению и пресечению нарушений ПДД пешеходами. Госавтоинспекторы пресекают движение пешеходов в неустановленных местах. Особое внимание уделяется гражданам, управляющим гироскутерами, сигвеями и электросамокатами.

Сотрудники ГИБДД не только контролируют соблюдение правил дорожного движения, но и проводят беседы с водителями и пешеходами. Отмечается, что мероприятия проводят не только в Екатеринбурге. В ближайшее время рейды организуют и в других городах Свердловской области.