Уфа, 15 апреля 2022, 10:56 — REGNUM Один человек погиб в результате массового дорожно-транспортного происшествия с участием КамАЗа в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.
Сообщается, что 15 апреля в Благовещенском районе на 71 км автотрассы Уфа — Янаул столкнулись грузовик «Skania», автомобиль УАЗ «Патриот» и бензовоз КамАЗ.
Отмечается, что водитель КамАЗа получил не совместимые с жизнью травмы. Бензовоз двигался пустой. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате возгорания автомобиля погиб мужчина.