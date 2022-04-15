Уфа, 15 апреля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате массового дорожно-транспортного происшествия с участием КамАЗа в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что 15 апреля в Благовещенском районе на 71 км автотрассы Уфа — Янаул столкнулись грузовик «Skania», автомобиль УАЗ «Патриот» и бензовоз КамАЗ.

Отмечается, что водитель КамАЗа получил не совместимые с жизнью травмы. Бензовоз двигался пустой. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате возгорания автомобиля погиб мужчина.