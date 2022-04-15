Сеул, , 10:54 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и первая леди страны Ким Чон Сук получат четвертую дозу вакцины от COVID-19 25 апреля. Об этом сообщает Chosun Biz со ссылкой на заявление пресс-секретаря действующего президента Пак Кён Ми.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Своими действиями президент намерен воодушевить людей в возрасте от 60 лет сделать четвертую прививку», — заявила пресс-секретарь в ходе брифинга.

Напомним, что с 14 апреля лица в возрасте старше 60 лет в Южной Кореи могут получить четвертую дозу вакцины от COVID-19. Пожилые люди могут получить четвертую дозу вакцины через 120 дней после третьей прививки.

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По состоянию на 00:00 15 апреля четвертую дозу вакцины от COVID-19 получили 356 651 человек.

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