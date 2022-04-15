Оренбург, , 10:53 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области возбудили уголовные дела в отношении местного жителя, который выступил за вознаграждение поставным лицом для регистрации на него трех компаний. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

По версии следствия, мужчина предоставил документ, удостоверяющий его личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о директоре и учредителе трех компаний: ООО «Вертикаль», ООО «Горизонт», ООО «Обрис». При этом горожанин осознавал, что никакого участия в финансово-хозяйственной деятельности этих организаций он принимать не будет.

Уголовные дела возбудили по части 1 статьи 1732 УК РФ («Предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице»). Пока орчанин имеет статус подозреваемого.