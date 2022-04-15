Джакарта, 15 апреля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Президенту Индонезии Джоко Видодо доверяют стать членом группы ООН по преодолению глобального продовольственного, энергетического и финансового кризиса, сообщает МИД Индонезии.

Presidenri.go.id Джоко Видодо выступает на 10-й конференции саммита исламской восьмерки развивающихся стран (D-8)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил, что президенту Индонезии Джоко Видодо доверяют как одному из мировых лидеров, вошедших в глобальную группу реагирования на кризисы.

Группа, возглавляемая Генеральным секретарем ООН, стремится содействовать глобальному консенсусу и выступать за решения глобального продовольственного, энергетического и финансового кризиса.

Помимо президента Индонезии, Генеральный секретарь ООН также доверяет пяти другим мировым лидерам, а именно: президенту Сенегала, канцлеру Германии, премьер-министру Барбадоса, премьер-министру Дании и премьер-министру Бангладеш.

Ранее, 14 марта 2022 года, Генеральный секретарь ООН сформировал группу реагирования на глобальные кризисы по продовольствию, энергетике и финансам в Секретариате ООН.