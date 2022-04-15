Пекин, 15 апреля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов должны прекратить все официальные контакты с Тайванем. Об этом 15 апреля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Fmprc. gov. cn Чжао Лицзянь

«США должны прекратить официальные обмены с Тайванем», — сказал он.

Также китайский дипломат отметил, что действия Вашингтона являются противоречащими принципу «одного Китая» и принципам трех совместных коммюнике КНР и США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель минобороны КНР старший полковник У Цянь заявил, что Народно-освободительная армия Китая примет твердые и решительные меры против попыток внешнего вмешательства и отделения Тайваня.